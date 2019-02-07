الوقف الشيعي يعلن قرب استئناف العمل بـ 21 مشروعا له في ذي قار

2019/02/07 | 10:50

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية الوقف الشيعي في ذي قار اليوم عن قرب استئناف العمل بـ 21 مشروعا له في عموم مدن المحافظة ، كانت قد توقفت سابقا بسبب الازمة المالية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية الوقف الشيعي في ذي قار اليوم عن قرب استئناف العمل بـ 21 مشروعا له في عموم مدن المحافظة ، كانت قد توقفت سابقا بسبب الازمة المالية .وقال مدير الوقف الشيعي احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته وضعت جدولا خاصا لاستئناف العمل بتلك المشاريع بعد ان اطلقت بغداد التخصيصات المالية الكافية لانجازها .واوضح ان ابرز المشاريع التي ستستأنف قريبا هي اكمال مجمع الزهراء الثقافي في الغراف ، ومشروع ابراهيم الخليل في الناصرية.ولم يكشف كريم عن حجم التخصيصات المالية التي رصدت للمحافظة او نسب العمل المتبقية في تلك المشاريع.انتهى،ت ع ح .

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