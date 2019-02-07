2019/02/07 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص تبدأ، صباح يوم غدٍ الجمعة، في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية، تصفيات اختيار منتخب شباب العراق بالجودو بإشراف الملاك التدريبي، المؤلف من موسى حسين، ومساعديه عباس عامر ومجيد راضي.وقال المدرب موسى حسين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اليوم الخميس وفي تمام الساعة الرابعة عصراً، ستشهد إجراء عملية الوزن للاعبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعة.. منتخب الشباب بالجودو يبدأ التحضير للمنافسات الخارجية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعة.. منتخب الشباب بالجودو يبدأ التحضير للمنافسات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).