اتحاد الناشرين العراقيين يعرب عن شكره للبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لرعايتهما معرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/07 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعرب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، عبد الوهاب الراضي، عن شكره للبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لدعمهما ورعايتهما معرض بغداد الدولي للكتاب خلال الدورة الحالية التي انطلقت اليوم الخميس بمشاركة 700 دار نشر محلية وعربية وعالمية.





وقال الراضي في كلمته خلال حفل انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب، "أعرب عن شكري وتقديري للبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لدعمهما الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب".





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