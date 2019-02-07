2019/02/07 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يواصل النظام التركي دعمه للتنظيمات الاجرامية للإبقاء عليها كورقة وأداة لمشروعاته التخريبية في سورية إذ قام خلال اليومين الماضيين بتهريب مئات التكفيريين المرتزقة للانضمام إلى تنظيم “جبهة النصرة” الاجرامي في إدلب.مصادر أهلية في إدلب كشفت لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن نحو 1500 من الاجراميين الأجانب عبروا الأراضي التركية بغطاء من السلطات التركية بمساعدة وسطاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اردوغان يفتح الحدود امام الدواعش الاجانب..



نحو 1500 اجرامي يدخلون سوريا ! alansaar.

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