2019/02/07 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت لجنة المسابقات، في الاتحاد العراقي لكرة القدم السادس عشر من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات الدور التأهيلي لفرق الدرجة الاولى المؤدي الى التصفيات النهائية للدوري الممتاز.

وقالت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم الخميس ان “المنافسات ستنطلق يوم ١٦ من الشهر الجاري بنظام الذهاب والإياب للمجموعتين، حيث أوقعت القرعة كل من فرق الشعلة والجنسية و شباب العدل والاتصالات في المجموعة الاولى، فيما ضمت المجموعة الثانية الجيش والسكك والمصافي والخطوط”.

يذكر ان لجنة المسابقات ابلغت جميع ممثلي الأندية بأن الفريق الذي يستضيف المباراة عليه ان يحضر سيارة اسعاف حفاظا على سلامة اللاعبين من الحالات الطارئة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

26

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (16 من الشهر الحالي موعدا لمنافسات تأهيلي الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (16 من الشهر الحالي موعدا لمنافسات تأهيلي الدرجة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).