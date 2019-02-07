هيئة المنافذ تتفق على آلية التزام جميع المنافذ الحدودية بحماية المنتج المحلي

2019/02/07 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة المنافذ الحدودية بضرورة احكام القوات الامنية السيطرة على حركة البضائع في، ومنع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج الوطني، فيما اشارت انها تعمل على توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ كافة .وذكرت الهيئة في بيان لها، "عقد رئيس مجلس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، لقاء مع ريباز محمد حملان وزير مالية أقليم كوردستان، لبحث آلية التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتنفيذ قرار حماية المنتج المحلي".

واضاف، انه "تنفيذاً للفقرة (ثانياً / أولا) تم مناقشة الأجراءات اللازمة لدخول قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 الخاصة بشأن دراسة ملف توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ كافة وتسهيل أنسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات كافة، حيز التنفيذ".

واشار البيان الى، انه " اتفق الجانبان على عدد من الأجراءات والتي بدورها سوف تسهل من تطبيق قرار مجلس الوزراء في موعده المحدد وسوف يتم الأعلان عن هذه التفاصيل والاجراءات بعد مصادقة الحكومة الأتحادية عليها".

وتابع، تمت مناقشة موضوع حماية المنتج المحلي الفقرة (ثانياً / رابعاً) والتي تضمنت التزام جميع المنافذ الحدودية لجميع المحافظات والأقليم بتنفيذ قرار حماية المنتج المحلي الصادرة من الحكومة الأتحادية وأقليم كوردستان، وكذلك سيتم عقد لقاء يوم غد مع وزير زراعة الأقليم لغرض احكام السيطرة على المنافذ الحدودية للأقليم لأجل حماية المنتج المحلي.

وأكد العقابي من خلال اتصال هاتفي مع الفريق محمد البياتي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بضرورة احكام سيطرة النقاط الامنية في "خانقين وديالى" وتحديداً سيطرة "گباشي" على حركة البضائع، وضرورة الأيعاز بمنع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج المحلي.

وطالب البيان، قيادة عمليات ديالى باحكام سيطرتها واخذ دورها الحقيقي في بسط سلطة الدولة والقانون.

تحرير: عامر الشيباني

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