مسؤول سعودي: المجلس الاقتصادي العربي يستعد لعقد اتفاقية موحدة للاستثمار

2019/02/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياض - مباشر: قال وكيل وزارة المالية السعودية، المساعد لشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد دورته الـ103، بالقاهرة أمس الأربعاء، تابع تطورات إعداد اتفاقية موحدة جديدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.





وأضاف الشويش، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها التحضير لقمة تونس التي ستعقد في مارس القادم.





وتابع: "تم استعراض تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013م، بالإضافة إلى استعراض تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى."

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، حظيت بدراسة متعمقة ومتأنية من عدد من خبراء الاستثمار في الجهات المعنية بالدول العربية.





كما أوضح أنه تم استعراض خطة التعاون العربي الأفريقي، التي ستعرض على القمة العربية الأفريقية، المخطط لها أن تعقد خلال هذا العام بالمملكة العربية السعودية.





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