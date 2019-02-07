طلبة جامعة دهوك يقدمون واجب العزاء بوفاة الامير “تحسين بك”

2019/02/07 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو شارك يوم أمس الأربعاء 06.02.2019 , وفدآ من طلبة جامعة دهوك تعزية الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق والعالم، وضم الوفد عدد كبير من الطلبة الايزيديين والمسيحيين والمسلمين، وأشرف دكتور مؤيد بركات حسن معاون عميد تربية الأساسية على الوفد وقدموا تعازيهم للايزيديين اجمعهم، وذكر دكتور مؤيد بركات […]

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