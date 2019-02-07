ماي تعد لتأجيل تصويت ثان على “بريكست”حتى نهاية شباط

2019/02/07 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “تلغراف”، الخميس، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شباط.وذكرت الصحيفة أن المنسق الحكومي جوليان سميث لمح إلى أن التصويت لن يجرى الأسبوع المقبل، لأنه من غير المتوقع أن تكون ماي أعادت التفاوض على اتفاقها في الوقت المناسب.ومن […]

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