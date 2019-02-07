«الزراعة المستدامة».. أسلوب تتبناه إحدى القرى الأردنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2019/02/07 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت إحدى النساء في قرية البيوضة في الأردن بتدشين مركز لتدريب المزارعين على كيفية تحقيق أقصى استفادة من أراضيهم وذلك تحقيقا للاكتفاء الذاتي في الزراعة.

وتقوم الفكرة على تعليم المزارعين كيفية أداء مهامهم بحرفية شديدة على أساس دراسة المنطقة واستخدام أكثر الطرق الزراعية ملائمة لها.

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