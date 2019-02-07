دراسة تكشف حقائق جديدة عن الإنسان البدائي

2019/02/07 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام العلماء في جامعة UCL البريطانية بتجارب تثبت شيئا جديدا عن الإنسان البدائي في اكتشاف حديث لعلماء الآثار المتخصصين في العصر الحجري القديم.

وأوضحت التجارب أن الإنسان البدائي لم يضطر للاقتراب من فرائسه عند الصيد، وذلك نتيجة للرماح المستخدمة التي يمكنها أن تصل لعشرين متراً للأمام وتساعد على الاصطياد بدقة.

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