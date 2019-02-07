نائب:تصريحات ترامب مجرد زوبعة إعلامية

2019/02/07 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، الخميس، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها زوبعة اعلامية، مشيرا إلى أن العراق بلد مستقل ذات سيادة ولم يكن يوما ولاية امريكية او ضيعة تابعة لها.

وقال البعيجي في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن “تواجد القوات الامريكية او التركية على الاراضي العراقية سيربك عمل القوات الامنية بتلك المناطق ولن نسمح بتواجدها خصوصا واننا حررنا هذه الاراضي واعطينا الدماء لتحريرها فكيف سنقبل بتواجد هكذا قوات على اراضينا لذلك هذا التواجد لن نقبل اونسمح به نهائيا”.

وأضاف، أن “قرر عدم تواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية ليس قرارنا وحدنا وانما هو قرار مجلس النواب العراقي باعتبارة بيت الشعب ويمثلة وسنصوت على قانون اخراج القوات الاجنبية في بداية الفصل التشريعي المقبل ونحن مصممون على ذلك”.

ولفت البعيجي إلى أن “اي تواجد لقوات امريكية اوغيرها مرفوض وغير قابل للنقاش خصوصا واننا اخرجنا هذه القوات في عام ٢٠١١ من خلال الاتفاقية الامنية”، مشيرا إلى أن “تواجد هذه القوات سيزعزع الامن في تلك المناطق وامريكا تسعى لهذا الامر”.

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