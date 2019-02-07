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متنبئ جوي يحذر غزارة الامطار في هذه المحافظات

العراقمنوع

متنبئ جوي يحذر غزارة الامطار في هذه المحافظات

الخميس 7 فبراير 2019 - 10:47

الانواء الجوية

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، هطول امطار غزيرة ابتداءً من اليوم في العديد من المحافظات، فيما أشار إلى أن وجود تقلبات جوية متوقعة بسبب حركة الجبهة المتقدمة من الغيوم.

وقال عطية في صفحته على الفيسبوك إن "هناك تغييراً متوقعاً بحالة الطقس في عموم انحاء العراق وذلك لكون حركة الجبهة المتقدمة غير مستقرة".وأضاف عطية، أن "المدن التي ستشهد طول الامطار فيها اليوم هي: الانبار (غزارة احيانا)، الموصل (معتدل مع غزارة في بعض الاماكن)، دهوك (خفيف الى معتدل)، اربيل (خفيف)، صلاح الدين (خفيف)".وأشار عطية، إلى أن "امطار يوم غد الجمعة ستكون خفيفة متفرقة في محافظات: كربلاء (خفيف متفرق)، كركوك (ليلا)، النجف وباديتها (وقت متاخر من الليل)، بابل (قطرات ليلا)، شمال ديالى وسليمانية".



ولفت المتنبئ، إلى أن "محافظات الديوانية والسماوة والرفاعي شمال ذي قار ستكون الامطار فيها فجرا، وذي قار والكوت صباحا، اما البصرة فستكون قطرات قبل الظهر وتستمر خلال النهار”، منوها إلى أن “المناطق التي لم تذكر، سيتأخر فيها هطول الامطار".انتهى .



م ك

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