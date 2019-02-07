الحشد الشعبي يقصف مقار لـ”داعش” بـ50 صاروخا داخل سوريا

2019/02/07 | 11:04

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بغداد : سومر نيوز

قصفت قوات الحشد الشعبي، الخميس، مقار لتنظيم “داعش” الإجرامي بـ50 صاروخا في الباغو...

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