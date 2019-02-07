سيميدو: لعبنا الكلاسيكو من قبل دون ميسي وانتصرنا بخماسية

2019/02/07 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد نيلسون سيميدو، مدافع برشلونة، أنّ الفريق يعرف جيدًا طريقة اللعب دون ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، كما أشاد بمستوى مالكوم.

وتعادل الفريقان بهدف لكل جانب في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تقدم لوكاس فاسكيز للملكي، ثم عادل مالكوم للبلوجرانا.

وقال سيميدو في تصريحات عقب المباراة: "ريال مدريد باغتنا في البداية بهدف، ولكننا استعدنا الثقة في نهاية الأمر".



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وتابع: "في آخر كلاسيكو دون ميسي فزنا 5-1 وقدمنا مباراة رائعة، يجب أن تعرف كيف تلعب دون ليو، لقد كان لقاءً معقدًا لكننا لعبنا بصورة جيدة ومع ذلك وجود ميسي يجعل كل شيء أسهل".

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🔙 pic.twitter.com/YQpjqvbtJT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019 ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في التسجيل المتتالي على برشلونة في كامب نو اللاعب البرتغالي رفض الحديث عن القرارات التحكيمية مؤكدًا اهتمامه فقط بالتركيز على مستواه.

وحول ما قدمه في اللقاء، أوضح: "بدأت في التأقلم بصورة أفضل واستمتع بما أقدمه ومساعدتي للفريق وأحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الدقائق".

واختتم: "سعيد لأجل مالكوم لتسجيله هدفًا في الكلاسيكو، لقد ساعدنا كثيرًا ومنحنا ثقة لتقديم مباراة أفضل".

ويلعب لقاء العودة في مدريد في 27 فبراير المقبل بعدما ينتهي الفريقان من لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.





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