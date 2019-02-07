حزب الدعوة يمد يده للجميع للخروج من نفق الازمات الخانقةً والخلافات السياسية

2019/02/07 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعا حزب الدعوة الاسلامية الحكومة، ورؤساء الكتل والأحزاب الى الاجتماع وعقد لقاءات متواصلة لإطلاق جهد وطني جاد من اجل التأكيد على سيادة العراق.

وقال الحزب في بيان اصدره، اليوم الاربعاء، ان توجيهات المرجع الاعلى السيستاني في لقائه بالممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة كانت خارطة طريق ودليلا للحكومة ولكافة الأطراف السياسية، وقد وضعت النقاط على الحروف وقامت بتحديد الاولويات الوطنية التي ينبغي ان تنصب جهود الجميع عليها بدلا عن الانشغال بالامور الجزئية والاعمال الصغيرة ،

واشار الى انها أكدت “ضرورة الاشتغال على تحقيق الانجاز الملموس في وقت سريع في القضايا والملفات الكبرى التي لا زالت تراوح محلها ولاسيما في البصرة الفيحاء والمناطق المحررة ، وان العراق لن يكون ممرا للتجاوز على دول الجوار”.

واوضح البين “إن هذه التوجيهات القيمة وضعت الجميع حكومة ومسؤولين امام مسؤلياتهم التاريخية الكبيرة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، وعليهم المبادرة الى تحمل هذه المسؤولية بجدارة واثبات ذلك بشكل عملي واضح ومبين” .

وذكر البيان ان حزب الدعوة “امتثالا لتلك التوجيهات يدعو الحكومة العراقية ورؤساء الكتل والأحزاب العراقية الى الاجتماع وعقد لقاءات متواصلة لإطلاق جهد وطني جاد من اجل التأكيد على سيادة العراق وتوحيد الاتجاه السياسي العام للعراق والتعاون البناء في إطلاق مشاريع الخدمات واختزال الخلافات الى أدنى حد ممكن والقيام بتحفيز جهود وطاقات جميع مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد بشكل فاعل ومؤثر وتكثيف الحملة على مرتكبي الجرائم والارهاب”.

وأكد “ضرورة ترجمة هذه التوجيهات الكريمة على شكل مشاريع وقوانين وقرارات تحقق للمواطنين الاستقرار الامني والسياسي وتوفر لهم الخدمات الضرورية وتعطيهم الأمل بغدهم والتفاؤل بالمستقبل”.

ونوه البيان الى ان “حزب الدعوة الاسلامية يمد يده للجميع للخروج من نفق الازمات الخانقةً والخلافات السياسية التي حالت دون التقدم الى الامام في الكثير من الملفات والعمل على تحقيق منجز واضح وملموس في الخدمات الاساسية وتوفير فرص العيش الرغيد للمواطنين”.

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