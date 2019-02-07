الاصابة المبكرة السكري تزيد فرص الاصابة بامراض القلب

2019/02/07 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة حديثة أن الإصابة المبكرة بالنوع الأول من السكري لدى الأطفال تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب وقصر العمر بما يصل إلى 18 عاما.وذكرت الدراسة أن “الخبراء افترضوا أن تفسير زيادة هذه المخاطر هو معايشة الأطفال للمرض لفترة أطول، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بالإصابة بالسكري في فترة […]

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