القبض على خمسة متهمين بالارهاب في الرمادي

2019/02/07 | 11:09

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تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار من القاء القبض على 5

متهمين بقضايا إرهابية في منطقة الملعب / شارع 60،، بحسب بيان للناطق

باسم مركز العمليات الأمنية اليوم الخميس.وأضاف البيان ان القوات الأمنية "عثرت على 34 مسطرة تفجير و8 صفائح

وعبوة اسطوانية محلية الصنع و7 عبوات ناسفة، خلال عملية تفتيش في

منطقة 7 كيلو تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا ".وتمكنت القوات الأمنية "من تفجير 70 عبوة ناسفة في منطقة البو دعلج،

من مخلفات عصابات داعش الإرهابية"

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