مجلس ميسان يوقف العمل بالموازين الاهلية

2019/02/07 | 11:12

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صوت مجلس محافظة ميسان على إيقاف العمل بالموازين الاهلية التي تستخدم لوزن العجلات كبيرة الحمل

وقال المجلس في بيان اصدره انه صوت على إلغاء العمل بالموازين الاهلية واتخذ قرارا بتفعيل الموازين الحكومية الخاصة بالعجلات الكبيرة،موضحا حجم الخطر الذي لحق بالبنى التحية نتيجة الاحمال الزائدة التي تقوم بها العجلات الكبيرة وعدم دقة تلك الموازين

واعرب المجلس في بيانه عن أمله في ان يساهم ذلك في المحافظة على الطرق والبنى التحتية في المحافظة بعدما لحق اذ كبير على الطرقات

ولفت البيان الى ان المجلس صوت على يعقوب يوسف مديراً للطرق والجسور من بين ثلاثة مرشحين .

وأضاف ان “العمل مستمر لاستبدال جميع المدراء ممن مضى على وجودهم بالمنصب اكثر من اربع سنوات واقالة من تثبت إدانتهم بالفساد”

.يذكر أن الأحمال الزائدة من البضائع التي تأتي عبر منفذ الشيب الحدودي مع ايران سببت أضرارا كبيرة على شوارع المحافظة

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