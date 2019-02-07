القبض على 5 ارهابيين والعثور على عبوات ناسفة في الانبار

2019/02/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية،اليوم الخميس، القبض على 5 ارهابيين وعثرت على عبوات ناسفة في الانبار.

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