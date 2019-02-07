شذى حسون تغنّي “واعر” من ألحان السعودي طلال

2019/02/07 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..تطرح الفنانة العراقية شذى حسون أغنيتها الجديدة “واعر” التي لحنها لها الموسيقار طلال من كلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع المايسترو حسام كامل.

وهي ليست المرّة الأولى التي تغنّي فيها شذى من ألحان الموسيقار السعودي المعروف بأنه يمنح ألحانه للفنانين من أصحاب الأصوات المميزة.

الأغنية باللهجة المغربية، وهي أغنية فيها الكثير من الحيوية الموسيقية، والتي تعتبرها شذى حسب قولها من الأعمال التي ستضيفها الى أرشيفها المميز من الأغاني الجميلة والمميزة بنغمتها وكلماتها.

و أعربت شذى عن سعادتها بهذا اللحن وستغنّيه في أولى حفلاتها قريباً جداً، وستكون سعيدة بأنها تغنّي مرّة أخرى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، الذي يميّزها دائماً بألحان تناسب شخصيتها الفنّية، دون تكرار.

و اشرف خالد أبو منذر على تنفيذ العمل الجميل سواء في التسجيل الصوتي، أو التصوير الذي يناسب اللحن والأداء الجميل لمطربة ،حسب قوله، تعطي دائماً شخصيتها كمطربة وكممثلة في الكليب.

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