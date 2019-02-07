أغرب القضايا بالمحاكم بعد مقاضاة شاب لوالديه بتهمة إنجابه

2019/02/07 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام شاب هندي بمقاضاة والديه بتهمة إنجابه من دون موافقة، ولكنها ليست الحالة الأولى من نوعها.



ففي كاليفورنيا، قام محامي بمقاضاة شركة هواتف لإدراجها رقمه تحت مسمى «زواحف».

كما صدمت سيدة رجلا «بزلاجة ثلج» ثم قامت بمقاضاة زوجته زاعمة أنها السبب لركضه أمامها نتيجة شجارها معه.

وقام رجل هندي يبلغ من العمر 69 عاما بمقاضاة السلطات ليرجع بالزمن 20 عاما لتحسين فرصته في مواعدة النساء، فيما طلق رجل صيني زوجته وقدم شكوى قضائية ضدها لإنجابها أطفالا قبيحين.

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