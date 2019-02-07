امرأة تفك عراك كلبها مع “اسد”!

2019/02/07 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هرعت امرأة من ولاية أيداهو الاميركية، خارج منزلها بعدما سمعت صوت كلبها ينبح ثم أصوات العراك بين كلبين، وسارعت لانتزاع الكلب الآخر من أنياب كلبها، لتكتشف أن ما تحمله هو شبل أسد جبلي.وقالت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، ان “امرأة من أيداهو، اسرعت خارج منزلها بعدما سمعت صوت […]

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