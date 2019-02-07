القبض على عصابة بينها صبي تتاجر بالعملة المزيفة في بابل

2019/02/07 | 11:19

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{ بغداد : الفرات نيوز}تمكنت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين، وصبي يتم استغلاله في عملياتهم أثناء متاجرتهما بالعملة المزيفة العراقية والدولار.وقال بيان لمركز الاعلام الأمني اليوم الخميس انه "تم استدراج المتهمين من محافظة البصرة الى محافظة بابل والقبض عليهم بالجرم المشهود في الطريق الدولي الرابط بين بابل وبغداد والبصرة وبحوزتهم 9700 دولار فئة مئة دولار و 18950 ورقه فئة خمسين دولار و 300 الف دينار ورقة فئة خمسة وعشرون دينار عراقي مزيف و 1650 ورقة فئة خمسين الف عراقي مزيف ".وقال البيان انه "تم ضبط العملة وفق محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين الى القضاء".

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