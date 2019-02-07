ختشانوف المصنف الأول يودع بطولة صوفيا للتنس

2019/02/07 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ودع الروسي كارين ختشانوف المصنف الأول بطولة صوفيا المفتوحة للتنس من الدور الثاني بعد هزيمة مفاجئة 6-7 و6-3 و6-4 أمام الإيطالي المغمور ماتيو بيرتيني.وقدم ختشانوف البالغ عمره 22 عاما أداء مذهلا في البداية إذ خسر نقطتين فقط في أول أربعة أشواط لإرساله.وبعد اللجوء إلى الشوط الفاصل تراجع مستواه بشكل غير متوقع.وسدد […]

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