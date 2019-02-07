2019/02/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

افتتح رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، معرض بغداد الدولي للكتاب.

وقال مصدر، ان “فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب انطلقت اليوم بمشاركة (650) دار نشر، و23 دولة اجنبية وعربية تتوزع بين مشارك أصالة ووكالة”.

واضاف ان ” أكثر من مليوني كتاب في المعرض واكثر من 10 الاف متر مربع خصصت لمعرض بغداد الدولي للكتاب”، مشيرا الى انه “ان المعرض برعاية اعلامية من شبكة الاعلام العراقي”.

ويعد معرض بغداد للكتاب من الفعاليات السنوية، التي تجري في العاصمة بغداد منذ عام 1978 ولغاية الآن.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).