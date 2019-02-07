2019/02/07 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جون هود، اليوم الخميس، عن اسم مرشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجديد كسفير.وقال هود لـ"الغد برس"، إن "السفير مافي تولر تم ترشيحه وتقديم اسمه من قبل الرئيس الامريكي الى مجلس الشيوخ ".

واضاف ان" مجلس الشيوخ عليه ان يقوم بجلسة استماع وطرح اسأله عليه واذا ما صوتوا بتأكيده فسوف يباشر مهامه مباشرة بعد ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائم بأعمال السفارة الامريكية ببغداد يكشف لـ'الغد برس' اسم مرشح ترامب الجديد كسفير ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائم بأعمال السفارة الامريكية ببغداد يكشف لـ'الغد برس' اسم مرشح ترامب الجديد كسفير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).