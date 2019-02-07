وزير الخارجيَّة يلتقي وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير

2019/02/07 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير على هامش الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش المُنعقِدة أعماله في العاصمة الأميركيَّة واشنطن.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الجانبان بحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومُجمَل التطوُّرات التي تشهدها عُمُوم المنطقة، والسُبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات، وتجاوز التحدِّيات التي تواجهها.



وفي مُقدّمتها: التعاون لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والتطرّف.

وأكّد الوزير الحكيم حرص العراق على توثيق العلاقات الثنائيَّة مع الرياض، وتكثيف التعاون، والتنسيق حول التطوُّرات على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة.

مُشدِّداً على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصاديِّ، والتنمويِّ بين البلدين، واستمرار المُشاوَرات، والاتصالات بين البلدين الشقيقين؛ لحماية المنطقة من الأخطار التي يُمكِن أن تضرَّ بمصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه ثمَّن الوزير السعوديّ العلاقة بين العراق والسعوديّة، والتطوُّرات الأخيرة في التعاون المُثمِر بين البلدين، وأهميتها في حفظ الأمن، والاستقرار بالمنطقة.

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