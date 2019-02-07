زراعة نينوى تدعو الفلاحين والمزارعين ممن لم يستلمو بذور الحنطة للمناطق المضمونة والشبه مضمونة لمراجعتها

2019/02/07 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا دريد حكمت طوبيا مدير زراعة نينوى كافة الشعب الزراعية بضرورة ابلاغ الفلاحين والمزارعين من الذين لم يستلموا بذور الحنطة للمناطق المضمونة والشبه مضمونة حصرا الى ضرورة مراجعة المديرية.

واضاف ان الممراجعة تكون “في موعد اقصاه يوم الاحد القادم الموافق ١٠/٢/٢٠١٩ لغرض ترويج القطع لاستلام بذور الحنطة للحملة الحراثة والبذار والمثبتين ضمن الخطة الزراعية للموسم ٢٠١٨ _٢٠١٩”.

وذكر مدير الزراعة بان “موافقة وزارة الزراعة جاءت هذا اليوم وان كادر المديرية سيبذل كافة الجهود وان الموظفين المختصين سيبقون دوامهم الى الليل من اجل انجاز كافة التحاوييل”.

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