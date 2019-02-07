واشنطن تدعم الفوضى: أمريكا ترسل أسلحة إلى الانقلابيين في فنزويلا

2019/02/07 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت السلطات الفنزويلية عن مصادرة أسلحة حربية مرسلة من امريكا، ضبطت في المطار الدولي في مدينة فالنسيا الفنزويلية، وفقا لما كشفته قناة “الميادين”.وحسب القناة فقد ذكرت السلطات أن قطعاً ومعدات عسكرية تفترض أنها مرسلة إلى الجماعات المرتبطة بالمخطط الانقلابي ضبطت في باحة التخزين من المطار أثناء مراجعة البضائع الآتية من ميامي الأمريكية.وأوضح […]

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