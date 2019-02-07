2019/02/07 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أن الناشطات المعتقلات في السعودية يتعرضن للجلد والتحرش الجنسي والصعق الكهربائي، وطالبت النظام السعودي بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة ووقف الانتهاكات داخل سجون النظام السعودي.وقالت المنظمة في “تغريدة” على حسابها في “تويتر”: لا يمكن للعالم أن يواصل تجاهله لهذا الوضع بينما يستمر الاضطهاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يتعرضن للجلد والصعق الكهربائي..



مطالبات فورية بالإفراج عن المعتقلات في السعودية alansaar.

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