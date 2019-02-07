كندا تعتزم استقبال 750 شخصا من ضحايا العبودية في ليبيا

2019/02/07 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلن وزير الهجرة الفيدرالي الكندي أحمد حسين، أن بلاده تعتزم خلال عامين استقبال نحو 750 شخصا من ضحايا العبودية في ليبيا، من بينهم 150 حصلوا حتى الآن على حق اللجوء في البلاد.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة / عن الوزير الكندي واللاجئ السابق المتحدر من الصومال، في بيان، […]

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