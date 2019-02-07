2019/02/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / لاسباب مادية ..شاب يقدم على الانتحار في البصرة

07/02/2019 11:06:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / مكتب البصرة / ع .ح

اقدم شاب ثلاثيني ، الخميس، على الانتحار بأطلاق النار على رأسه بمسدسه الشخصي في محافظة البصرة.

وذكر مصدر امني في المحافظة لم راسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، انتحر باطلاق النار على رأسه بمسدسه الشخصي داخل منزله في البصرة".

واضاف، ان "انتحار الشاب جاء لاسباب ً ماديةً، وفقا لادعاء ذويه"، مشيرا الى ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقا في الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / لاسباب مادية ..شاب يقدم على الانتحار في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / لاسباب مادية ..شاب يقدم على الانتحار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).