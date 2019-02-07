الحكيم يلتقي الجبير على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في واشنطن

2019/02/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الخميس (7 شباط 2019)، وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير على هامش الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش المُنعقِدة أعماله في العاصمة الأميركيَّة واشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومُجمَل التطوُّرات التي تشهدها عُمُوم المنطقة، والسُبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات، وتجاوز التحدِّيات التي تواجهها، وفي مُقدّمتها: التعاون لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والتطرّف".

وأكّد الحكيم "حرص العراق على توثيق العلاقات الثنائيَّة مع الرياض، وتكثيف التعاون، والتنسيق حول التطوُّرات على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة"، مُشدِّداً على "ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصاديِّ، والتنمويِّ بين البلدين، واستمرار المُشاوَرات، والاتصالات بين البلدين الشقيقين؛ لحماية المنطقة من الأخطار التي يُمكِن أن تضرَّ بمصالح الشعبين الشقيقين".

من جانبه ثمَّن الوزير السعوديّ "العلاقة بين العراق والسعوديّة، والتطوُّرات الأخيرة في التعاون المُثمِر بين البلدين، وأهميتها في حفظ الأمن، والاستقرار بالمنطقة".

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تحالف البناء، يحيى العيساوي، الخميس (7 شباط 2019)، عن تشكيل لجان مصغرة من أجل حسم ملف إدارة المواقع التي تدار بالوكالة، فيما حدد المناصب التي ستكون مشمولة في عملية التغيير والاستبدال.

وقال العيساوي في تصريح صحف

بغداد اليوم _ بغداد

اطلق وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبدالامير الحمداني، الخميس (7 شباط 2019)، اسم الروائي "علاء مشذوب"، على دورة معرض بغداد الدولي الـ46 للكاتب.

وقال الحمداني في كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض، إنه "تكريماً ل

بغداد اليوم- بغداد

أدان رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس 07 شباط 2019، اغتيال الكاتب علاء مشذوب في كربلاء، فيما طالب بتقديم الجناة الى العدالة.

وذكر صالح في كلمة له خلال انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، أننا "ندين وبشدة جريمة الاغت

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