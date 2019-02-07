الدولار يرتفع قرب أعلى مستوى في أسبوعين

2019/02/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في أسبوعين من انتظار تطورات تجارية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1358 دولار، كما استقر أمام الين مسجلا 109.94 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2926 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري مسجلة 1.0024 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.08% إلى 96.469، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوعين.





وتلقت الورقة الخضراء تصريحات إيجابية، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منونشين أمس أن لقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كان مثمراً للغاية.





وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ذكر في بيان له، أن باول ناقش مع ترامب التطورات والتوقعات الاقتصادية لكنه لم يتطرق للحديث عن مسار معدلات الفائدة.





كما أعلن منوشين أنه سيسافر إلى بكين في الأسبوع المقبل بصحبة وفد من المسؤولين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية مع نظراهم في الصين.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.





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