هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع

2019/02/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع مكاسب الدولار الأمريكي وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم مارس بنحو 0.4% إلى 1309 دولار للأوقية.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 1304.94 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 29 يناير الماضي.





وكان المعدن النفيس سجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 18 يناير في ختام جلسة.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.435، بعد أن وصل قرب أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة عند 96.4690.





وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس أنه سيسافر إلى بكين في الأسبوع المقبل بصحبة وفد من المسئولين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية مع نظراهم في الصين.





وفي سياق منفصل صرح نائب فنزويلي أمس، أن حكومة نيكولاس مادورو باعت في العام الماضي 73 طناً من الذهب، وذلك إلى دولتي تركيا والإمارات دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية التي تمثل المعارضة.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.





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