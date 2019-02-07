هبوط أسعار النفط مع زيادة المعروض الأمريكي

2019/02/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع زيادة المعروض من داخل الولايات المتحدة، وعلى الرغم من خفض منظمة أوبك إنتاجها الشهري.





وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 62.32 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% عند 53.70 دولار للبرميل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 447.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





أما الإنتاج الأمريكي فيواصل استقراره عند أعلى مستوى في تاريخه على مستوى نفس الفترة مسجلاً 11.900 مليون برميل يومياً.





وفي الوقت نفسه فإن خفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك تمكن من جلب التوازن نحو السوق؛ حيث خفضت دول المنظمة بدءاً من الشهر الماضي الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





كما أن الولايات المتحدة أعلنت في الأسبوع الماضي تطبيق عقوبات ضد شركة الطاقة الوطنية داخل دولة فنزويلا أحد أعضاء أوبك، كأحد أشكال الدعم للمعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً شرعي للبلاد.





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