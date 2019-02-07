بالصور: جمعية التضامن الاسلامي تشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/07 | 11:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

شاركت جمعية التضامن الاسلامي بنشاطات معرض بغداد الدولي الذي افتتح اليوم بجناح خاص ضم العديد من العناوين والنشرات التعريفية .





شبكة اخبار الناصرية:شاركت جمعية التضامن الاسلامي بنشاطات معرض بغداد الدولي الذي افتتح اليوم بجناح خاص ضم العديد من العناوين والنشرات التعريفية .

وقال بيان للجمعية تلقته شبكة اخبار الناصرية ، ان الجمعية عرضت في جناحها نحو 500 مطبوع في مختلف العناوين والنشرات التي تسلط الضوء على نشاطات الجمعية .

واوضح ان المطبوعات تضمنت كذلك اصدارات فكرية لمركز الجنوب للدراسات ومنشورات عن تلفزيون الناصرية ومكتبة الامام الباقر .

يذكر ان معرض بغداد الدولي افتتح اليوم اعماله بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الثقافة عبد الامير الحمداني .انتهى، ت ع ح.

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