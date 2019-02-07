انفصال ما بعد الانفصال.. هل تغادر أسكتلندا المملكة المتحدة عقب البريكست؟

2019/02/07 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين من يعتبره طوق نجاة ومن يراه اندفاعا نحو هاوية المجهول يتوزع الأسكتلنديون بشأن قضية الانفصال عن المملكة المتحدة، التي عادت لتخيم

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