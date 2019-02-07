قتيبة الجبوري: الاتفاقية العراقية الأردنية أهم منجز للحكومة على مستوى السياسة الخارجية

2019/02/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، ان الاتفاقية العراقية الأردنية أهم منجز للحكومة الحالية على مستوى السياسة الخارجية.

واكد الجبوري في بيان ان هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً للتعاون في شتى المجالات مستقبلاً بما فيها حرية التنقل بين البلدين، آخذين بنظر الاعتبار المواقف الطيبة للأردن حكومةً وشعباً في احتضان آلاف العراقيين بعد عام الفي وثلاثة وحسن ضيافتهم ومعاملتهم وكأنهم جزء من الشعب الأردني.

واعرب الجبوري عن امله بأن تباشر الحكومة العراقية بتطبيق بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع والاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد العراقي وتنشيط السوق العراقية.

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