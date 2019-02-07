أبل تكشف عن نسخة معاد تدويرها من هاتف iphone X

2019/02/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل عن بيع نسخ معاد تجديدها من هاتف أيفون X بسعر يبدأ من 769 دولارًا (أو 769 جنيهًا إسترلينيًا) للنسخة بسعة تخزين 64 جيجابايت، بعد خصم 130 دولارًا أمريكيًا.ويتوفر الهاتف باللونين الفضى والرمادى، بينما تتوفر النسخة المزودة بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 899 دولارًا أمريكيًا، بعد خصم قدره 150 دولارًا أمريكيًا.

وستأتى الطرازات التى تم تجديدها مع ضمان لمدة عام واحد مثلها مثل هواتف أيفون العادية، مع بطارية وجسم خارجى جديد.

ويعد طرح نسخة معاد تجديدها من هاتف أيفون X محاولة من شركة أبل للتغلب على ضعف مبيعات هواتفها الجديدة أيفون XS و XS Max و XR، والتى لن تحقق المبيعات المتوقعة، نظرا لسعرها الباهظ.انتهى/س

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