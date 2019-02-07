ثلاثيني يطلق النار على رأسه في البصرة

2019/02/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم شاب يبلغ من العمر 33 عاما على الانتحار داخل منزله الواقع في احدى مناطق مركز مدينة البصرة.وقال مصدر أمني، ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان اسبابا مادية تقف وراء الحادث، وفقا لادعاء ذويه".

واوضح الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الشاب اقدم على اطلاق رصاصة من مسدس مصوبها الى رأسه، حيث فارق الحياة على الفور".

واشار المصدر الى، ان "الاجهزة المختصة التي وصلت المكان فتحت تحقيقا في الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

وتشهد مختلف المحافظات انتشارا لحالات الانتحار في الاونة الاخيرة وبالخصوص بين شريحة الشباب متوزعة بين الجنسين، وتعد عوامل اجتماعية واقتصادية سببا في يضاف الى عوامل نفسية في حدوثها، حسب مراقبين.

تحرير: عامر الشيباني

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