2019/02/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مفوضية الانتخابات تبحث مع شبكة الاعلام العراقي تعزيز التعاون والتنسيق بينهما

07/02/2019 11:55:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

بحث وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، مع شبكة الاعلام العراقي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وذكر بيان للمفوضيةتلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المؤلف من رئيس الادارة الانتخابية،احمد رحيم بشارة، وعضو مجلس المفوضين، حازم الرديني، ومعاون مدير عام دائرة الاتصال، ماجد عبد حسين زار، مقر شبكة الاعلام العراقي، والتقى الوفد في مقرها رئيس الشبكة، مجاهد ابو الهيل وعدد من موظفيها".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالحملات الاعلامية ودور شبكة الاعلام في دعم عمل المفوضية في الجانب الاعلامي وايجاد الطرق الكفيلة في بث اعلانات المفوضية من خلال الشبكة باعتبارها احدى مؤسسات الدولة المهمة التي تسهم في توجيه الناخب العراقي وتثقيفه للمشاركة في الانتخابات"، لافتا الى "التباحث حول تنظيم مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن الاطار العام للتنسيق المشترك والتوقيع عليها باعتبارهما شركاء اساسيين في العملية الانتخابية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مفوضية الانتخابات تبحث مع شبكة الاعلام العراقي تعزيز التعاون والتنسيق بينهما) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / مفوضية الانتخابات تبحث مع شبكة الاعلام العراقي تعزيز التعاون والتنسيق بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).