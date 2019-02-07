نائب يدعو لاختيار رئيس جامعة البصرة بعيدا عن المحاصصة

2019/02/07 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لاختيار شخصية علمية مهنية لرئاسة جامعة البصرة بعيدا عن المحاصصة السياسية.واكد المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، على “ضرورة إبعاد رئاسة جامعة البصرة عن المحاصصة السياسية، واختيار شخصية علمية محايدة تحضى بالمقبولية وذلك للارتقاء بجامعة البصرة وإعادة […]

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