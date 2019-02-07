مصر تحرك أسعار البنزين

2019/02/07 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، اليوم الخميس، أن تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق.وقال، "إنه اعتبارا من شهر نيسان المقبل، سيتم النظر في تحريك أسعار بنزين 95، موضحا إنه "من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعاره".

وشدد على أنه لا وجود لتوقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى، مضيفا إن "تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر".ولم يسبق وأن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.وذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق، أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في حزيران 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.

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