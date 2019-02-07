هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل اجتماع بنك إنجلترا

2019/02/07 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات وقبيل انعقاد اجتماع بنك إنجلترا.





وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4% إلى 364.2 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% عند 7158.1 نقطة.





كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6% مسجلاً 11254.1 نقطة، أما مؤشر "كاك" الفرنسي فهبط بنحو 0.06% عند 5076 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1349 دولار.





ويترقب المستثمرون انعقاد اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم لإقرار معدل الفائدة وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.





وكان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني توقع أمس أن بنك إنجلترا سيرفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس المقبل.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة.





وكانت هيئة الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا أعلنت اليوم أن الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 0.4% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، كما هبوط بنسبة 3.9% على أساس سنوي.





ولا تزال الشركات والبنوك في أوروبا مستمرة في إفصاح نتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي.





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