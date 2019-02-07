هبوط الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات خلال ديسمبر

2019/02/07 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر ديسمبر بأكثر من توقعات المحللين، مع هبوط إنتاج السلع الوسيطة.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي ألمانيا هبط بنسبة 0.4% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، مقابل تراجع بنحو 1.3% في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سيزيد بنسبة 0.8%.





وعلى أساس سنوي فإن الإنتاج الصناعي داخل ألمانيا انخفض بنحو 3.9%، مقابل هبوط بنحو 4% في نوفمبر السابق له.





وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الوسيطة تراجع بنسبة 0.4%، كما هبط إنتاج السلع الاستهلاكية بنحو 0.5%.





وعلى الجانب الآخر فإن إنتاج السلع التي تستثني البناء والطاقة ارتفعت بنحو 0.2%، أما إنتاج السلع الرأسمالية فزاد بنسبة 0.9%.





وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1349 دولار.





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