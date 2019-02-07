ترجيحات بعقد اجتماع موسع للبناء والإصلاح بشأن قانون اخراج القوات الأجنبية

2019/02/07 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عقد اجتماع موسع لتحالفي البناء والإصلاح للخروج برؤية توافقية بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة وجود اغلبية راغبة باقرار القانون.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد بحاجة إلى توافق سياسي”، مبينا أن “الأيام القادمة ستشهد إصدار […]

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