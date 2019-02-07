هيئة الأسرى تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيد بارود وتسليمه

2019/02/07 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تقدمت بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على تفاصيل القتل الطبي المتعمد الذي تعرض له وأدى إلى استشهاده أمس الأربعاء، وذلك عبر محامي الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المحامي يوسف نصاصرة، تقدم بذات الطلب بتسليم جثمان الشهيد بارود فور الانتهاء من عملية التشريح، لنقله إلى مسقط رأسه في قطاع غزة، ليوارى الثرى بما يليق بمقامات الشهداء وتضحيات المناضلين العظام.

وأعلن مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون، إلى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى “سوروكا” مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

ويذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل بتاريخ 23/3/1991، وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

بدوره حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل فارس بارود في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب عريقات في بيان صحفي، المجتمع الدولي الحقوقي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي، ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي والإنساني، مجددا مطالبته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المجرمين الإسرائيليين.

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