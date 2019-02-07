وزير الثقافة يطلق اسم الروائي علاء مشذوب على الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/07 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاطلق وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبدالامير الحمداني، اليوم الخميس، اسم الروائي "علاء مشذوب"، على دورة معرض بغداد الدولي الـ46 للكتاب.وقال الحمداني في كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض، إنه "تكريماً لروح الروائي الراحل، علاء مشذوب، فأنه سيتم أطلاق أسم الأخير على دورة معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ46".وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مشذوب بالقرب من منزله في كربلاء فأردوه قتيلا، ولم تتضح بعد الدوافع وراء الحادث كما لم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها.ومشذوب من مواليد 24 يوليو/ تموز 1968.تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

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